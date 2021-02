Blik beleggers gericht op PostNL en Boskalis

De komende beursweek komen nog een aantal bedrijven met cijfers. Een daarvan is post- en pakketbedrijf PostNL waarvan bekend is dat het volop profiteert van de coronacrisis. Ook baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is qua resultaten aan de beurt.

PostNL opent op maandag de boeken. Doordat veel mensen vorig jaar vanwege het rondwarende coronavirus thuisbleven heeft internetshoppen een vlucht genomen, en daardoor had PostNL veel meer pakketjes om te bezorgen.

Maandag zullen vanuit verschillende Europese landen cijfers over de bedrijvigheid in de industrie bekend worden. Naast de grootste economie van de eurozone Duitsland gaat het ook om data uit Frankrijk, Spanje, Italië en de eurozone als geheel. Ook wordt de zogeheten inkoopmanagersindex van Nederland bekendgemaakt. Ook uit de Verenigde Staten volgen cijfers over de industrie.

Dienstensector

Op dinsdag gaat de aandacht onder meer uit naar het Duitse rapport over de werkgelegenheid. Daarnaast worden omzetcijfers van de Duitse detailhandel bekendgemaakt. In de VS komen verschillende bedrijven die dag nog met cijfers, zoals winkelketen Kohl’s.

Het Amerikaanse banenrapport van loonstrookverwerker ADP heeft op woensdag de aandacht. Uit de cijfers, die vooruitlopen op het banenrapport van de Amerikaanse overheid van vrijdag, valt mogelijk iets op te maken over de staat van de economie van de VS. Ook worden woensdag cijfers bekend over de dienstensector in veel grote economieën. Als bekend toont de industrie redelijk herstel vanuit de crisis, maar zit de dienstensector nog veelal op slot. Onder de diensten vallen onder andere de reisbranche en de horeca.

Boskalis

Op donderdag komt in Amsterdam baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis met cijfers. Tot en met het derde kwartaal van vorig jaar wist het bedrijf zijn omzet ondanks de coronacrisis stabiel te houden. Daarbij hield het bedrijf zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat in stand. Deze zal nagenoeg gelijk liggen aan een jaar eerder.

Ook biotechnologiebedrijf Pharming opent donderdag de boeken. Pharming richt zich vooral op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische eiwitten voor niet of moeilijk behandelbare ziekten. Een dag later is het aan fietsenfabrikant Accell om de boeken te openen. In november stelde de maker van merken als Batavus en Sparta nog dat de onderneming een uitstekende zomer en nazomer achter de rug had.

In het buitenland gaat de aandacht met name uit naar Lufthansa dat donderdag de jaarcijfers publiceert. De Duitse luchtvaartonderneming gaat net als sectorgenoten gebukt onder de coronacrisis. Ook de Amerikaanse chiponderneming Broadcom komt die dag met cijfers.