Heathrow komt met extra ‘coronataks’ voor vertrekkende passagiers

De Londense luchthaven Heathrow gaat vertrekkende passagiers 8,90 pond (11,5 euro) extra in rekening brengen. De nieuwe ‘coronataks’ is een poging om de kosten te dekken. Heathrow is zwaar getroffen door de coronapandemie. De luchthaven is afhankelijk van langeafstandsvluchten en die markt is ingestort.

De Britse regelgever staat de extra belasting toe onder een protocol om de kosten te dekken van onder meer bagage- en incheckdiensten. Heathrow laat weten ‘geen winst’ te maken op zulke activiteiten. De extra belasting voor vertrekkende passagiers geldt in ieder geval voor de rest van het jaar.

Het passagiersvervoer via de grote Londense luchthaven is in 2020 met bijna 73 procent gekelderd tot 22,1 miljoen reizigers. Er werd in het coronajaar een verlies geboekt van 2 miljard pond. In december ging het passagiersvervoer via Heathrow met 83 procent onderuit door de nieuwe lockdowns tegen de nieuwe en zeer besmettelijke Britse variant van het virus. Heathrow verloor in oktober zijn titel van drukste luchthaven van Europa aan Paris-Charles de Gaulle.