Meer dan 20 miljoen Britten gevaccineerd tegen coronavirus

Ruim 20 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben nu een coronavaccin gekregen, heeft de Brits minister van Volksgezondheid Matt Hancock zondag bekendgemaakt. ‘Een geweldige prestatie voor het land”, zei hij op Twitter. ‘Het vaccin is onze route naar buiten. Als je de oproep krijgt, haal dan een prik.’

Het circa 66 miljoen inwoners tellende Verenigd Koninkrijk gaat in Europa aan kop met het vaccineren van burgers, waardoor de kans wordt vergroot op het opheffen van de huidige lockdown-maatregelen tussen nu en eind juni. Een kleine veertien dagen geleden hadden al 15 miljoen Britten een inenting gekregen.

Het Verenigd Koninkrijk is op dinsdag 8 december begonnen met vaccineren. Die dag werd de toen 90-jarige Margaret Keenan de eerste persoon in de wereld die het middel van Pfizer kreeg toegediend buiten een onderzoeksomgeving. Op 1 januari dit jaar bedroeg het aantal ingeënte inwoners in het land een miljoen.