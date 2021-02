Oliehandelaren verwachten dat OPEC productie opvoert

Een groot deel van de oliewereld is het erover eens dat de productie van het aantal vaten moet worden opgeschroefd, meldt persbureau Bloomberg. De olieprijzen zijn terug op het niveau van voor de coronapandemie en de wereldwijde voorraad daalt in het hoogste tempo in twintig jaar. Daar komt bij dat olieraffinaderijen in de Amerikaanse staat Texas door ijzige kou stil hebben gelegen.