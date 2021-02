FVD-aanhangers in Nijmegen bekeurd voor flyeren zonder afstand

De politie in Nijmegen heeft zondagmorgen een nog onbekend aantal mensen bekeurd omdat zij tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) folders uitdeelden zonder daarbij 1,5 meter afstand te houden. Flyeren mag volgens de politie binnen de coronaregels alleen als de folders niet van de ene hand in de andere worden gestopt. De politie heeft ook twee mannen opgepakt voor opruiing.

De bijeenkomst van FVD op het Kelfkensbos in Nijmegen was zeer drukbezocht. In de stad verzamelden zich ook tientallen tegendemonstranten. Een grote politiemacht hield beide groepen ver uit elkaar. Een groep tegendemonstranten die vanaf een dak de toespraak van FVD-voorman Thierry Baudet verstoorde met sirenes en trommels, werd door agenten naar beneden gehaald. De demonstranten tegen racisme en fascisme mochten op een ander, door de politie omsingeld plein in het centrum van Nijmegen bijeen komen.

De politie onderzoekt of FVD coronaregels heeft overtreden tijdens een eerdere bijeenkomst in Urk. In Nijmegen hielden aanhangers van de partij zich wel aan de 1,5 meter onderlinge afstand. Niemand droeg een mondkapje. Er waren ook geen fotosessies met voorman Baudet.