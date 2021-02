Duitse staten: geef meer mensen toegang tot vaccin AstraZeneca

Leiders van meerdere Duitse deelstaten hebben opgeroepen ook jongere mensen in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat middel blijft nu op de plank liggen. Dat komt onder meer doordat sommige Duitsers die in aanmerking komen voor het vaccin liever een ander middel willen.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid maakte afgelopen week bekend dat pas 15 procent van de beschikbare doses AstraZeneca waren gebruikt. Sommige Duitsers zouden vrezen dat het middel minder effectief is dan andere vaccins of maken zich zorgen over bijwerkingen. De Europese toezichthouder EMA zegt dat het middel veilig is.

De premiers van deelstaten Baden-Württemberg, Beieren en Saksen vinden dat richtlijnen voor het gebruik van het vaccin versoepeld moeten als doses voor oudere Duitsers niet worden gebruikt. ‘We kunnen het ons niet permitteren het niet te gebruiken omdat sommige mensen die er recht op hebben het afwijzen”, zei premier Winfried Kretschmann van Baden-Württemberg tegen Welt am Sonntag.

Beperkt aantal ouderen

Bejaarde Duitsers worden momenteel al ingeënt met andere vaccins. Dat komt omdat experts van de overheid hebben aanbevolen het middel van AstraZeneca alleen te gebruiken bij mensen tussen de 18 en 64. De achterliggende reden is dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

De landelijke autoriteiten hebben Duitsers aangemoedigd zich te laten inenten me het middel van AstraZeneca. De topman van gezondheidsinstituut RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, zei vrijdag dat uit data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het middel ‘heel erg effectief’ is. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn noemde het vaccin ‘veilig en effectief”.