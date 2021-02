‘Doden bij nieuwe protesten tegen staatsgreep Myanmar’

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen bij nieuwe protesten tegen de staatsgreep in Myanmar. Lokale bronnen melden dat veiligheidstroepen met veel geweld ingrepen tijdens een demonstratie in de stad Dawei. Daar raakten ook minstens 20 personen gewond.

Een lokale hulpverlener zei tegen persbureau AFP dat de drie mannen omkwamen doordat met scherp is geschoten. Andere betogers zouden onder vuur zijn genomen met rubberen kogels. ‘Er kunnen nog veel meer slachtoffers zijn omdat er steeds meer gewonden binnen worden gebracht.’

In Myanmar wordt al weken op grote schaal gedemonstreerd tegen de machtsgreep door het leger. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen en hebben regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Tegenstanders van de coup organiseren zich via internet en gaan op meerdere plaatsen in het land de straat op.

Geweld

Veiligheidstroepen proberen protesten met geweld de kop in te drukken. ‘De politie begon te schieten zodra we arriveerden”, zei een 29-jarige docente in Yangon, de grootste stad van het land. ‘Ze waarschuwden ons niet. Sommige mensen raakten gewond en sommige docenten verstoppen zich nog in huizen van buren.’ Het is onduidelijk of met scherp is geschoten.

Betogers verschansten zich op andere plaatsen in de metropool achter barricades en verdedigden zich met geïmproviseerde schilden. De politie vuurde ondertussen traangas af. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies om het leven zijn gekomen tijdens de wekenlange protesten. Het ging voor zondag om zeker vier betogers en een agent.

De afgezette leider Suu Kyi is sinds haar arrestatie niet meer in de openbaarheid verschenen. Ze moet maandag voor de rechter verschijnen, onder meer omdat ze in bezit zou zijn geweest van illegaal geïmporteerde walkietalkies. Haar advocaat zegt dat hij zijn cliënt nog niet heeft kunnen ontmoeten. ‘Ik plaats als advocaat mijn vertrouwen in het hof”, zei de raadsman. ‘Maar in deze tijd kan alles gebeuren.’