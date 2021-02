Doden en gewonden bij nieuwe demonstraties in Myanmar

Politieagenten rukten uit naar meerdere plekken waar betogers zich zondagochtend (lokale tijd) begonnen te verzamelen. Veel demonstranten hadden zich voorbereid en droegen bijvoorbeeld beschermende kleding. De politie schoot in de lucht en gooide flitsgranaten om betogers in het nauw te drijven en een einde te maken aan protestacties.

In Myanmar wordt al weken gedemonstreerd omdat het leger de macht heeft overgenomen. Betogers eisen dat de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi wordt vrijgelaten. Het leger meent dat er is gefraudeerd bij een verkiezing die vorig jaar overtuigend werd gewonnen door de partij van de Nobelprijswinnares.

De Myanmarese gezant bij de Verenigde Naties is inmiddels ontslagen, maakte de staatstelevisie zaterdag bekend. VN-ambassadeur Kyaw Moe Tun keerde zich vrijdag tegen het militaire regime en vroeg de internationale gemeenschap zich in te zetten voor het herstel van de democratie in zijn land. Hij noemde de coup in een tien minuten durende speech voor de Algemene Vergadering van de VN ‘illegaal en ongrondwettig”. Het ontslag van Kyaw Moe Tun heeft voor meer frustraties bij de betogers gezorgd.