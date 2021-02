Tsjechië verzoekt Rusland om leveringen Spoetnik V-vaccin

De Tsjechische president Milos Zeman heeft de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om leveringen van het Russische coronavaccin Spoetnik V. Hoewel het vaccin nog moet worden goedgekeurd in zijn land, rekent Zeman dat zijn Tsjechië het vaccin kan gaan gebruiken.

Zeman meent dat goedkeuring door het Tsjechische staatsinstituut voor medicijncontrole genoeg is om de bevolking te kunnen gaan inenten met Spoetnik V. Premier Andrej Babis zegt echter dat officiële goedkeuring van het Europese Medicijnagentschap EMA ook nodig is om dit nog te kunnen doen.

In Tsjechië luiden steeds meer kritische stemmen over het volgens hen te trage vaccinatieprogramma in het land. Van de 10,7 miljoen inwoners zijn er tot nu toe bijna 650.000 gevaccineerd met inentingen van Moderna, AstraZeneca en Pfizer/BioNTech.

Rusland keurde het eigen vaccin afgelopen zomer goed voor gebruik. Uit onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Lancet, zou zijn gebleken dat Spoetnik V 91,6 procent effectief is tegen het coronavirus. Het land beweert dat het Russische vaccin al in dertig landen wordt gebruikt. Hongarije begon het middel deze maand te gebruiken, als eerste lidstaat van de Europese Unie.