Gouverneur New York beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag

Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, is door twee vrouwen beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. In de New York Times komt zaterdag een 25-jarige vrouw met een beschuldiging, nadat afgelopen woensdag een andere vrouw al haar verhaal deed over misdragingen van Cuomo.

Beide vrouwen werkten voor de gouverneur. Een van hen, de 25-jarige Charlotte Bennett, vertelt in de krant dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas. Zo vroeg hij haar of ze dacht dat leeftijd een verschil maakte in relaties, en had hij gezegd dat hij openstond voor relaties met vrouwen van in de 20. Die opmerkingen interpreteerde ze als duidelijke toenadering tot een seksuele relatie.

Cuomo zei in een reactie tegen de krant dat hij geloofde dat hij als mentor had gehandeld en ‘nooit avances had gemaakt naar Ms. Bennett, noch had ik ooit de intentie om te handelen op een manier die ongepast was”. Hij zei dat hij om een onafhankelijk onderzoek van de zaak had gevraagd en vroeg de New Yorkers de bevindingen af te wachten ‘alvorens een oordeel te vellen”.

Het relaas van Bennett volgt op een andere gedetailleerde beschuldiging die woensdag werd gepubliceerd door Lindsey Boylan, een voormalige ambtenaar voor economische ontwikkeling van de staat. Zij beschuldigde Cuomo ervan dat hij haar van 2016 tot 2018 bij verschillende gelegenheden had lastiggevallen, waarbij hij haar op een gegeven moment een ongevraagde kus op de lippen gaf in zijn kantoor.

Cuomo kreeg afgelopen najaar nog een Emmy Founders Award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. Hij viel in de prijzen vanwege zijn ‘effectieve communicatie en leiderschap’ tijdens zijn dagelijkse briefings, die op televisie te zien waren.