Biden is blij met derde vaccin maar roept ook op tot waakzaamheid

‘Dit is opwindend nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende ontwikkeling in onze inspanningen om een einde aan de crisis te maken. Maar we mogen nu niet onze waakzaamheid laten varen of aannemen dat de overwinning nabij is,’ zei Biden in een verklaring nadat bekend werd dat het vaccin van Johnson & Johnson, ontwikkeld bij de Leidse farmaceut Janssen, groen licht had gekregen.

De goedkeuring is een stimulans voor de Amerikaanse vaccinatiecampagne, die na een trage uitrol weer op gang is gekomen. Ongeveer 47,2 miljoen mensen hebben ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin ontvangen, aldus de Gezondheidsdienst CDC.