Toezichthouder VS laat Janssen-vaccin toe voor gebruik

Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Een noodgoedkeuring stond daarmee niets meer in de weg. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de VS, en binnenkort nog miljoenen meer. Het Janssen-vaccin kan op koelkasttemperatuur worden bewaard. Ook hoeft er met het Leidse middel maar één prik te worden gezet, in tegenstelling tot de vaccins die eerder zijn toegelaten.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU.

De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.