Surinaamse verontwaardiging over uitspraken in Tweede Kamer

De regering van Suriname is niet te spreken over uitspraken die de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en PVV-Kamerlid Raymond de Roon onlangs hebben gedaan over de vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk. De uitspraken zouden denigrerend zijn. Bloks Surinaamse collega Albert Ramdin heeft zijn ongenoegen hierover laten blijken aan de Nederlandse regering, aldus Ramdin in een persbericht.

De Roon deed zijn uitspraken eind januari tijdens een vergadering in de Tweede Kamer. Hij zou gezegd hebben dat Brunswijk een ‘cocaïnecrimineel’ is. Ook zou Brunswijks politieke partij ABOP een sterke greep op de regering van president Chan Santokhi hebben, aldus De Roon. Minister Blok zei tijdens hetzelfde overleg dat Nederland alleen ‘functionele’ gesprekken voert met de vicepresident.

Brunswijk is in Nederland bij verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel. Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken heeft in zijn reactie aan Nederland laten weten dat Brunswijk democratisch is gekozen en daarmee een ‘integraal en ondeelbaar’ onderdeel is van de Surinaamse regering. Hij roept Nederland daarom op respect en erkenning te hebben voor de democratische instituten en politici in functie.

Eerder deze week was er een andere rimpeling in de relatie tussen Nederland en Suriname. Ramdin riep de Nederlandse ambassadeur in Suriname toen op het matje vanwege een verkeerde landkaart van Suriname op de Nederlandse overheidswebsite.