Tien arrestaties in Barcelona bij onrust om aanhouding rapper

Demonstranten gooiden zaterdagavond in het centrum van de stad flessen naar de politie, zetten een politiebus in brand met molotovcocktails en sloegen ruiten van winkels en banken in. Volgens de politie plunderden ‘gemaskerde groepen’ zaken aan de Ramblas, de beroemdste straat van Barcelona, en werd er brand gesticht.

Hasél werd vorige week dinsdag opgepakt, omdat hij weigerde de gevangenis in te gaan. De rapper werd in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en het verheerlijken van geweld en terrorisme in zijn teksten. Sindsdien zijn er in heel Spanje protesten geweest, waarbij actievoerders in onder meer Madrid en Barcelona meermaals slaags raakten met de politie.

Veel demonstranten noemen de arrestatie van Hasél een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje. Ook zijn er bij veel Spaanse jongeren groeiende frustraties over onder meer de hoge werkloosheid.