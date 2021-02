Sea Watch redt ruim honderd vluchtelingen in Middellandse Zee

Het Duitse reddingsschip Sea Watch 3 heeft tijdens twee reddingsoperaties 147 vluchtelingen gered voor de Libische kust. Volgens de organisatie werden zaterdagochtend 102 mensen opgepikt nadat hun opblaasbare boot in de Middellandse Zee in de problemen raakte, een dag eerder nam het schip 45 migranten aan boord die Europa probeerden te bereiken via zee.

De Sea Watch 3 heeft sinds november 2017, toen het schip in gebruik genomen werd, meer dan 3000 vluchtelingen ontzet. De boot lag zeven maanden aan de ketting, maar kon een week geleden weer uitvaren.

Migranten die vluchten uit landen uit Afrika en het Midden-Oosten kiezen er vaak voor via Libië naar de EU te reizen, hoewel het land erg onstabiel blijft sinds de val van dictator Moammar Kaddafi in 2011.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) stierven vorig jaar meer dan 1200 migranten in de Middellandse Zee. Dit jaar staat de teller al op 170. In Italië, de toegangspoort naar de Europese Unie voor veel vluchtelingen, kwamen in 2021 al bijna 4500 migranten per boot aan, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.