Biden roept Senaat op snel in te stemmen met coronasteunpakket

‘We hebben geen tijd te verliezen”, zei Biden in een korte toespraak in het Witte Huis. ‘De mensen in dit land hebben veel te lang te veel geleden. Als we nu besluitvaardig, snel en moedig handelen, kunnen we dit virus eindelijk voor zijn, en eindelijk onze economie weer op gang brengen.’

Biden en de Democraten proberen de noodsteun zonder hulp van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Met het Amerikaanse reddingsplan zouden vaccins en medische voorraden moeten worden betaald. Ook wordt het geld gebruikt voor een nieuwe ronde van financiële noodhulp aan huishoudens, kleine bedrijven en nationale en lokale overheden.

De Republikeinen, die eerdere coronasteunmaatregelen op hoofdlijnen hebben gesteund, vinden dat veel van het huidige pakket niet nodig is. Slechts 9 procent van het nieuwste steunpakket zou volgens hen direct gebruikt worden voor de bestrijding van het virus.

In de Senaat, waar zowel de Republikeinen als de Democraten 50 zetels hebben, zal mogelijk vicepresident Kamala Harris een doorslaggevende stem uit moeten brengen om het steunpakket er doorheen te krijgen. De Democraten willen dat Biden voor half maart zijn handtekening onder de wet zet, wanneer de verhoogde werkloosheidsuitkeringen en andere steunmaatregelen komen te vervallen.