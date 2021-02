Gorbatsjov hoopt op verbetering van relatie tussen EU en Rusland

‘Je moet begrijpen dat we allemaal Europeanen zijn”, stelde Gorbatsjov tegenover Interfax, dat hem interviewde vanwege zijn negentigste verjaardag komende dinsdag. ‘Dat betekent dat we moeten onderhandelen.’

De relaties tussen Rusland en de Europese Unie zijn al jaren verzuurd, onder meer vanwege de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne. Recent zijn de spanningen nog hoger opgelopen door de arrestatie en veroordeling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni.

Persoonlijke ontmoeting met Biden

Naast onderhandelingen opstarten met Brussel, moet president Vladimir Poetin wat Gorbatsjov betreft ook een persoonlijke ontmoeting regelen met zijn Amerikaanse collega Joe Biden. De twee zouden nieuwe gesprekken moeten voeren over nucleaire ontwapening. ‘Vandaag de dag is het voorkomen van een nucleaire oorlog het belangrijkste”, aldus de oud-president van de Sovjet-Unie. ‘Om vooruitgang te boeken, moet je elkaar openlijk benaderen.’

Gorbatsjov verschijnt niet vaak meer in het openbaar. Als laatste leider van de Sovjet-Unie voerde hij in de jaren 80 belangrijke hervormingen door die uitmondden in het einde van de Koude Oorlog en de alleenheerschappij van de communistische partij in zijn land. Hij kreeg hiervoor in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede. Ook ondertekende Gorbatsjov in 1987 met de Amerikaanse president Ronald Reagan het INF-verdrag, waarin een verbod op het testen met (nucleaire) middellangeafstandsraketten was geregeld.