Zwolse terrassen open, maar niet voor publiek

Met de ludieke actie vragen de circa vijftig ondernemers aandacht voor het in hun ogen zwalkende coronabeleid. De initiatiefnemers zijn van mening dat zij met inachtneming van de 1,5-metermaatregelen veilig open kunnen. Daarbij ontbreekt het bij de noodsteun ook aan perspectief, zo klinkt het.

Volgens de ondernemers is het ‘niet normaal’ dat een sector zo lang moet ‘zwemmen”, terwijl er geen zicht is op een oplossing. De noodsteun die wordt verkregen via loonondersteuning en via de tegemoetkoming vaste lasten is volgens de ondernemers niet genoeg om de kosten te dekken. Van elke euro aan salaris die moet worden uitbetaald, wordt 0,70 euro vergoed. ‘Wij moeten zo’n 30 procent bijleggen”, zo klinkt het.

Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riepen hun leden eerder op om op 2 maart de terrassen tegen de regels in weer open te gooien. In Zwolle lijken de ondernemers nog niet bereid om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Ook omdat daarmee de lokale overheid met problemen wordt opgezadeld. Die zou in Zwolle juist zijn best doen om ondernemers bij te staan, zo wordt aangegeven.