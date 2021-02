Dood Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov herdacht

In Moskou wordt zaterdag stilgestaan bij de moord op het prominente oppositielid Boris Nemtsov. De Amerikaanse ambassadeur John J. Sullivan legde bloemen bij de plek waar de politicus zes jaar geleden is doodgeschoten. De ambassade van de VS schreef op Twitter dat Nemtsov zich heeft ingezet voor ‘een betere toekomst voor zijn land en medeburgers”.

Nemtsov, een voormalige vicepremier, vond in 2015 de dood op een brug in de buurt van het Kremlin. Hij deed op dat moment onderzoek naar de Russische betrokkenheid bij het gewapende conflict in buurland Oekraïne. Activisten besloten na de moord om zelf een gedenkplaats in te richten op de brug. Die is de afgelopen jaren herhaaldelijk verwijderd door de autoriteiten.

De vermeende moordenaar van Nemtsov en vier handlangers kregen in 2017 gevangenisstraffen opgelegd. De nabestaanden van de politicus zeggen dat degenen die opdracht hebben gegeven tot de moord buiten schot zijn gebleven.

Hoop gevestigd op Navalni

Veel Russische oppositie-aanhangers hebben inmiddels hun hoop gevestigd op politicus Aleksej Navalni. Die kreeg zaterdag de Boris Nemtsov Prijs voor Moed toegekend. De naar Nemtsov vernoemde stichting in Duitsland noemde de oppositieleider iemand ‘die enorme persoonlijke moed heeft getoond’ en een bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen corruptie.

Navalni zit momenteel opgesloten in een strafkolonie. De Nemtsov Stichting voor Vrijheid, die is opgericht door een dochter van de doodgeschoten politicus, heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke vrijlating.