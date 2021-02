Nieuw-Zeelandse stad Auckland opnieuw in lockdown

Ardern zei dat er zaterdag een nieuwe besmetting is bevestigd die geen verband houdt met andere positieve gevallen in de afgelopen twee weken. Al lijken ze allemaal wel terug te herleiden naar een school in het zuiden van de stad. Vanaf zondagmorgen moeten de ongeveer 1,7 miljoen inwoners van de stad thuisblijven en mogen ze alleen op pad voor essentiële boodschappen of werk.

Scholen en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten en de toegang tot en vanuit Auckland wordt beperkt. Voor de rest van het land gelden ook beperkingen, maar die zijn minder vergaand. Zo gelden er limieten voor het aantal mensen dat aanwezig mag zijn tijdens openbare bijeenkomsten.

Bezorgdheid

Ardern zei dat er ‘reden tot bezorgdheid’ is omdat het laatst geconstateerde geval gaat om een persoon die al een week besmettelijk was, maar niet in quarantaine was gegaan. Hij bezocht vrijdag een dokter en ging vervolgens naar een sportschool.

Nieuw-Zeeland kende tot de recente besmettingen al maanden geen lokale virusgevallen en werd gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te bestrijden met zeer strenge maatregelen. Door haar internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, heeft de eilandstaat het virus in een vroeg stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid.

In het land zijn in totaal 2001 mensen besmet geraakt met het coronavirus en stierven er 26 mensen aan Covid-19.