Bijna 1,4 miljoen kijkers voor Jinek met ‘Meilandjes’

Eva Jinek had vrijdagavond met haar talkshow bijna 1,4 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Daarmee verslaat Jinek het ook op de late avond uitgezonden praatprogramma Op1, dat 766.000 kijkers had.

Jinek had de familie Meiland in haar uitzending, bekend van het tv-programma Chateau Meiland. Martien, Erica en de dochters Maxime en Montana schoven aan om onder meer te praten over Chateau Meiland en over het besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Maxime's dochter Claire nog maar vijf keer per jaar op tv mag komen.

Andere populaire programma's op de vrijdagavond waren The Voice of Holland (bijna 1,9 miljoen), Flikken Maastricht (bijna 1,8 miljoen) en 2 voor 12 (ruim 1,1 miljoen).

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met bijna 2,4 miljoen kijkers.