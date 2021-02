Lagerhuis VS akkoord met 1,9 biljoen dollar aan extra crisissteun

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met de 1900 miljard dollar aan extra coronanoodsteun. De goedkeuring in het lagerhuis betekende voor de Democratische president Joe Biden zijn eerste wetgevende overwinning. Nu is het aan de Senaat om nog akkoord te gaan.

Biden en de zijnen proberen de noodsteun zonder hulp van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Met het Amerikaanse reddingsplan zouden vaccins en medische voorraden moeten worden betaald. Ook wordt het geld gebruikt voor een nieuwe ronde van financiële noodhulp aan huishoudens, kleine bedrijven en nationale en lokale overheden.

Volgens de Democraten is het pakket nodig om een pandemie te bestrijden die al aan meer dan 500.000 Amerikanen het leven heeft gekost en miljoenen mensen werkloos heeft gemaakt. ‘Het Amerikaanse volk moet weten dat hun regering er voor hen is”, zei de Democratische parlementsvoorzitter Nancy Pelosi tijdens het debat in het lagerhuis.

Directe uitkeringen

Republikeinen, die eerdere uitgaven in het kader van de coronacrisis in grote lijnen hebben gesteund, zeiden dat veel van het huidige pakket niet nodig was. Slechts 9 procent van alle miljarden zou direct naar de bestrijding van het virus gaan. Volgens de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy wordt geld weggegooid zonder dat daarvoor verantwoording wordt afgelegd.

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn onder meer directe uitkeringen van 1400 dollar aan individuen, een federale werkloosheidsuitkering van 400 dollar per week tot eind augustus en hulp voor mensen die tijdens de pandemie problemen hebben met het betalen van huur en hypotheek.

Senaat

Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waar de Democratische vicepresident Kamala Harris mogelijk een beslissende stem zal moeten uitbrengen. In de Senaat hebben zowel de Republikeinen als de Democraten namelijk 50 zetels. De Democraten willen dat Biden het wetsvoorstel voor half maart ondertekent, wanneer de verhoogde werkloosheidsuitkeringen en andere steunmaatregelen komen te vervallen.

Wel moeten mogelijk nog aanpassingen worden gedaan omtrent de voorgestelde verhoging van het minimumloon van 7,25 naar 15 dollar per uur, waarbij naar verluidt bedrijven die de lonen niet verhogen beboet worden. Dit voorstel moet mogelijk worden geschrapt vanwege de ingewikkelde regels die voor de Senaat gelden. Ook zouden niet alle Democratische senatoren de verhoging zien zitten.