Politie Myanmar arresteert betogers na kritiek VN-gezant

De Myanmarese politie heeft zaterdag ingegrepen om nieuwe protestacties te voorkomen. Agenten stonden in de metropool Yangon klaar op plekken waar mensen vaak demonstreren tegen de staatsgreep. Ze arresteerden betogers die zich daar probeerden te verzamelen, zeggen getuigen.

Het lukte betogers op sommige plaatsen in de grote stad wel om groepen te vormen. De politie vuurde vervolgens traangas af en schoot met rubberen kogels. Getuigen en lokale media melden dat sprake was van vergelijkbare taferelen in andere steden, zoals Mandalay en Dawei.

In Myanmar wordt al weken gedemonstreerd omdat het leger de macht heeft gegrepen. Betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij een verkiezing die vorig jaar overtuigend is gewonnen door de partij van die Nobelprijswinnares.

Protestgebaar

Ook de Myanmarese gezant bij de Verenigde Naties keerde zich vrijdag tegen het militaire regime. VN-ambassadeur Kyaw Moe Tun vroeg de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor het herstel van de democratie in zijn land. Hij noemde de coup in een 10 minuten durende speech voor de Algemene Vergadering van de VN ‘illegaal en ongrondwettig”.

Kyaw Moe Tun maakte aan het eind van zijn speech een protestgebaar door drie vingers omhoog te houden. ‘De revolutie moet winnen”, benadrukte de diplomaat. Die kreeg vervolgens een compliment van zijn Amerikaanse collega Linda Thomas-Greenfield. Zij sprak haar waardering uit voor de ‘moedige’ toespraak van de Myanmarees.