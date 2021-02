‘Nederlandse beleggers opnieuw positiever’

Nederlandse particuliere beleggers zijn deze maand opnieuw positiever geworden. Volgens de BeleggersBarometer van ING is het beleggersvertrouwen weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis.

De index die het vertrouwen meet, steeg deze maand naar een stand van 124 punten van 118 punten in januari. Vlak voor de uitbraak van de coronapandemie stond die graadmeter op 127 punten. Volgens ING zijn beleggers positief over hun financiële situatie en de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille. Voor de komende maanden verwacht de helft van de beleggers dat de waarde ervan zal toenemen.

Dat de stemming onder beleggers er goed in zit, blijkt ook uit het koopgedrag, zegt ING. Een derde heeft de afgelopen maand meer beleggingen gekocht dan verkocht. Dit percentage is een stuk hoger dan in de voorgaande maanden (circa 26 procent).

ING zegt verder met het oog op de komende verkiezingen dat de VVD onverminderd populair blijft onder beleggers. Op dit moment is de VVD nog veruit de grootste partij onder beleggers (27 procent), gevolgd door de PVV (10 procent). Forum voor Democratie en D66 verliezen voorkeur, aldus de bank.