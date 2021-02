Nabestaanden nemen afscheid van Britse coronaheld ‘Captain Tom’

De uitvaart van de Britse coronaheld Tom Moore wordt zaterdag in besloten kring gehouden. De oorlogsveteraan kreeg in zijn land een heldenstatus door zijn wandelactie om geld op te halen voor de Britse gezondheidszorg. Hij overleed eerder deze maand nadat hij zelf het coronavirus had opgelopen.

‘Captain Tom’ had zich in het jaar voor zijn overlijden tot doel gesteld om 1000 pond op te halen door rondjes te lopen in zijn tuin. De actie leverde volgens de BBC uiteindelijk 33 miljoen pond (38 miljoen euro) op. Moore scoorde later een hit door het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ te zingen en werd tot ridder geslagen door de koningin.

Na de dood van Moore is op internet een condoleanceregister geopend. Daar reageerden mensen massaal op zijn overlijden. De nabestaanden hebben sympathisanten opgeroepen de gezondheidszorg te steunen door vooral niet naar de uitvaart in Bedfordshire te komen.

Moore had volgens zijn familie al gesproken over zijn uitvaart. Hij had zich hardop afgevraagd of zijn nieuwe status als bekende Brit misschien zou betekenen ‘dat we meer Victoria Sponge cakes moeten inslaan voor de extra gasten”, maar vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is uiteindelijk besloten het afscheid kleinschalig te houden.

Bij de afscheidsplechtigheid worden acht familieleden verwacht. Het gaat om de dochters, schoonzoons en kleinkinderen van de veteraan. Moore had graag dat de dienst afgesloten zou worden met het nummer My Way van Frank Sinatra. Hij wilde gecremeerd worden en daarna zijn as laten bijzetten in een familiegraf in Yorkshire.

Moore heeft aangegeven ook graag een kleine, witte grafsteen te willen. Hij had ook al nagedacht over het opschrift. Dat zou onder meer moeten bestaan uit het gekscherend bedoelde zinnetje ‘ik zei toch dat ik oud was”.