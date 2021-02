‘Ondanks nieuwe lijsttrekker nu alweer ruzie in 50PLUS’

Volgens Nieuwsuur maken mensen in de partijtop elkaar over en weer verwijten dat zich niet aan het partijprogramma houden in mediaoptredens. Zo is er ergernis over Den Haans standpunten over pensioenen en AOW, die volgens nummer 3 op de lijst Ellen Verkoelen niet met het partijprogramma zouden stroken. De nieuwe 50PLUS-leider steunt het hoofdlijnenakkoord voor het nieuwe pensioenstelsel, dat gaat meebewegen met de markt waardoor pensioenen mogelijk lager uitvallen. Hiermee verschilt ze ook van opvatting met Martin van Rooijen, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Volgens Den Haan moet de partij even wennen aan de nieuwe koers sinds haar aantreden, zegt ze in Nieuwsuur. Ze wijst erop dat Verkoelens ideeën over een basisinkomen en een nationaal zorgfonds ook niet meer in het programma staan. "Op het moment dat we de Kamer ingaan, houdt iedereen zich aan het verkiezingsprogramma", zegt Den Haan.

Ze trad in oktober vorig jaar aan als partijleider en wil het vertrouwen van de kiezer in de partij terugwinnen. Volgens Den Haan snapt haar achterban de nieuwe, genuanceerde positie van de partij "heel goed" en hoeven kiezers "zeker niet" naar de voormalige partijleider Henk Krol. "Je kan nee blijven roepen, maar politiek is ook compromissen sluiten en praten zodat je je doel bereikt." Zij ziet een mogelijke coalitie voor zich tussen 50PLUS, D66, PvdA en de VVD.