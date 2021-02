Rutte en Hoekstra vallen elkaar aan op bezuinigingen en uitgaven

Rutte zegt wel dat het lastig wordt niet te bezuinigen, met alle dure beloftes die het CDA volgens hem doet. "De teller staat al op 2,5 miljard, en we krijgen het RTL-debat nog. De teller loopt wel op", zei de premier en VVD-voorman in het NOS-debat op NPO Radio 1.

In zijn verkiezingspamflet schreef Rutte al: "we gaan de komende jaren niet bezuinigen". Ook Hoekstra wil eerst investeren in de economie. Als de economie genoeg aantrekt, vult de schatkist zich vanzelf genoeg op, verwacht de christendemocraat. Dan zijn besparingen niet nodig. Maar volgens Hoekstra is het niet goed om te beloven dat bezuinigingen uitgesloten zijn. Dat is een "fabeltje", zegt de CDA'er.

Dat debat was het eerste van de campagne waar Rutte, maar ook D66-lijsttrekker Sigrid Kaag aan meededen. In twee uur behandelden de lijsttrekkers van dertien partijen onderwerpen als de zorg, veiligheid en de overheidsfinanciën. Over dat laatste thema debatteerde Rutte met Hoekstra en PVV-leider Geert Wilders. Volgens de PVV-voorman moet vooral het geld dat wordt gestoken in de Europese Unie juist naar de Nederlanders gaan. Rutte wierp terug dat een vertrek uit de Unie, zoals de PVV voorstaat, Nederland veel meer geld zou kosten.