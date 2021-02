Bijna helft Amerikaanse 65-plussers ingeënt

Volgens de toonaangevende immunoloog Anthony Fauci is de Zuid-Afrikaanse coronavariant nog absoluut niet dominant in de VS. Hij waarschuwde wel dat attentie geboden is bij deze mutatie. Over eventuele versoepeling van de coronamaatregelen was Fauci terughoudend. Veel zal afhangen van de ontwikkeling in de komende dagen. ‘We moeten heel zorgvuldig bekijken wat er volgende week gebeurt”.

Rochelle Walensky, het hoofd van de Amerikaanse gezondheidsdienst, sprak de vrees uit dat de dalende tendens in het dagelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen zal stagneren. Dat zou betekenen dat de restricties voorlopig niet kunnen worden afgebouwd.

Het Witte Huis deed een beroep op het Amerikaanse bedrijfsleven te helpen bij de bestrijding van de epidemie door werknemers te vragen een mondkapje te dragen en klanten instructies te geven. Zelf werkt de overheid aan een uitgebreide voorlichtingscampagne over vaccinatie tegen Covid-19, de ziekte de inmiddels meer dan een half miljoen Amerikanen het leven heeft gekost.