Opnieuw kent Nederland een sneeuwarme winter

Bijna alle sneeuwdagen waren dit jaar tussen half januari en half februari. Alleen in Limburg viel er begin januari al sneeuw. De rest van het land was dus later aan de beurt. Sowieso waren er lokaal grote verschillen te zien. Zo sneeuwde het deze winter maar acht dagen in Den Helder (Noord-Holland), terwijl het in Maastricht (Limburg) negentien dagen sneeuwde en in Eelde (Drenthe) 22. Op sommige plekken in de Limburgse heuvels sneeuwde het vaker dan dertig keer. In De Bilt, waar het KNMI gevestigd is, bleef de teller steken op negen dagen.

Normaal telt het Nederlandse winterseizoen landelijk dus gemiddeld twintig sneeuwdagen. Dat was dertig jaar geleden wel anders. Toen ging het nog om gemiddeld 33 sneeuwdagen. De kans bestaat dat er nog sneeuw gaat vallen in Nederland, maar Weer.nl acht de kans ‘uitermate klein’ dat het gemiddelde van twintig sneeuwdagen nog wordt gehaald.