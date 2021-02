Minderjarige ouders van in container gevonden baby aangehouden

De politie heeft afgelopen woensdag de ouders aangehouden van de baby die in een container in Amsterdam werd gevonden. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar uit Amsterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook de moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd aangehouden.

Beide ouders worden verdacht van poging tot kindermoord. Vrijdag zijn de twee voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris. De voorlopige hechtenis van beiden is geschorst, ze hoeven dus niet vast te zitten, maar blijven verdachten. Omdat de ouders minderjarig zijn, is het OM terughoudend in het verstrekken van informatie over het onderzoek.

De oma van de baby werd donderdag al heengezonden door de officier van justitie. Haar rol wordt verder onderzocht.

De pasgeboren baby, een meisje, werd afgelopen zondag in een ondergrondse vuilcontainer gevonden aan de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost. Ze is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en ergens anders ondergebracht. Een vrouw die zondagavond haar vuilniszakken weggooide, hoorde het gehuil van de baby. De brandweer wist uiteindelijk de baby, die in een grote gele Jumbo-boodschappentas zat, uit de container te halen. Het meisje werd direct naar het ziekenhuis gebracht.