Techfondsen tonen herstel op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag bij opening een wisselend beeld zien, na de stevige minnen een dag eerder. Technologie-aandelen werden weer opgepikt door beleggers op Wall Street na de koersverliezen eerder deze week. Amazon, Apple, Facebook, Google-moeder Alphabet en Netflix gingen tot 1,8 procent omhoog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent lager op 31.339 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3841 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 12.963 punten.

Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft in het vierde kwartaal van afgelopen jaar herstel getoond. Met name in de Amerikaanse thuismarkt gingen de zaken beter. Het aandeel Airbnb klom 10 procent.

DoorDash

Maaltijdbezorger DoorDash, die in december naar de beurs ging, zakte 0,4 procent. De omzet steeg afgelopen kwartaal zeer sterk, geholpen door de grote vraag naar maaltijdbezorging door de coronacrisis. Wel leed het bedrijf verlies.

Computerspellenverkoper GameStop won nog eens meer dan 17 procent. Donderdag ging het aandeel al ruim 18 procent omhoog, na nieuwe acties door Reddit-beleggers. Die proberen opnieuw shortsellers, speculanten die geld willen verdienen aan een koersdaling, een hak te zetten.

Salesforce

Softwareconcern Salesforce verloor 2,7 procent na tegenvallende winstverwachtingen. De verkoper van sportartikelen Foot Locker werd bijna 9 procent lager gezet vanwege teleurstellende verkopen in het afgelopen kwartaal.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten in januari met 2,4 procent zijn gestegen. In december namen de consumentenuitgaven in ‘s werelds grootste economie nog met een bijgestelde 0,4 procent af. De persoonlijke inkomens van Amerikanen sprongen vorige maand met 10 procent omhoog, dankzij de steuncheques van de overheid om huishoudens door de crisis te helpen.