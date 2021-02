Biden herinnert aan ‘Russische agressie’ tegen de Krim

De VS willen dat Rusland rekenschap aflegt voor ‘de agressie tegen de Krim”. Dit beklemtoont de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden ongeveer zeven jaar nadat het Oekraïense schiereiland in Russische handen kwam door toedoen van onder meer milities uit Rusland. ‘De Verenigde Staten zullen de annexatie door Rusland van de Krim nooit erkennen en we steunen Oekraïne tegen Russische agressieve daden”, aldus een verklaring van Biden die het Witte Huis vrijdag heeft verspreid.

Rusland lijfde het stuk Oekraïne in nadat de VS en Europese mogendheden de in 2010 gekozen pro-Russische president Viktor Janoekovitsj ten val hadden gebracht. In het oosten en zuiden van Oekraïne, inclusief de Krim, werd dat door velen gezien als een staatsgreep in het nadeel van de etnische Russen of Russisch sprekenden. Ruim 60 procent van de bevolking van de Krim was etnisch Russisch. In maart 2014 annexeerde Rusland de Krim wat over het algemeen niet wordt erkend.

Biden speelde als vicepresident en speciaal gezant van Barack Obama een sleutelrol bij de val van Janoekovitsj en de installering van een nieuwe regering in Kiev. Zijn zoon Hunter kreeg onder de nieuwe machthebbers in april 2014 een duur betaalde topfunctie bij een Oekraïens-Cypriotisch gasbedrijf. Vicepresident Biden bezocht in die tijd als speciaal gezant Oekraïne twaalf keer.