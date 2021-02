Ministers praten met burgemeesters over versoepeling maatregelen

Coronaminister Hugo de Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus gaan maandag met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten over versoepeling van de coronamaatregelen. De door de horeca vurig gewenste heropening van de terrassen komt aan de orde, net als de routekaart die het kabinet in het hoofd heeft om coronaregels te schrappen als de besmettingscijfers daar ruimte voor bieden. De ministers geven ook vast een voorzet voor de nieuwe persconferentie over het coronabeleid die een week later plaatsheeft, aldus een woordvoerster van het beraad.