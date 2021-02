‘Proefproces over avondklokboete nog steeds nodig’

De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne houdt vol dat een proefproces nodig is over de boete van 95 euro voor het overtreden van de avondklok, ook nu het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat het kabinet de avondklok mocht opleggen.

De boete die Van Ardenne aanvecht namens een cliënt uit Noord-Holland, ‘een twintiger uit de gemeente Haarlemmermeer”, werd opgelegd in de periode tussen het ingaan van de avondklok en het kort geding dat was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid. Volgens de advocaat blijft overeind staan dat deze sanctie is uitgedeeld ‘op grond van ondeugdelijke rechtsregels”, al heeft het kabinet die intussen gerepareerd via een spoedwet.

‘Als de overheid inbreuk maakt op de grondrechten en bewegingsvrijheid van de burger, dan moet dat zorgvuldig gebeuren”, betoogt Van Ardenne. ‘Mijn cliënt betwist de kwaliteit van de rechtsregels.’ De raadsman vindt dat de strafrechter daar goed naar moet kijken.

Hij heeft een verzoek om een proefproces uitstaan bij het OM in Noord-Holland. Dat heeft nog geen beslissing genomen.