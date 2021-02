Grapperhaus blij met uitspraak hof, avondklokboetes blijven staan

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus is blij dat het kabinet volgens de rechter goed heeft gehandeld bij het instellen van de avondklok. Die uitspraak betekent namelijk dat boetes die zijn uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok blijven staan. "Ik zou het heel erg hebben gevonden als ik tegen politie en boa's had moeten zeggen: 'die boetes hebben jullie voor niets uitgereikt'."

Actiegroep Viruswaarheid had een rechtszaak aangespannen over de juridische onderbouwing van de avondklok. De groep kreeg in eerste instantie gelijk, maar vrijdag won de Staat in hoger beroep. Het gerechtshof oordeelt - in tegenstelling tot de rechtbank vorige week - dat er wel degelijk sprake is van "buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken".

De uitkomst van het kort geding maakt voor de avondklok zelf geen verschil, want die is inmiddels al via een spoedwet in het parlement geregeld. Voor de boetes voor het overtreden van de avondklok in de periode vóór die spoedwet van kracht werd, kon de uitspraak nog wel gevolgen hebben.

Terecht

Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 39.000 boetes uitgedeeld. Die zijn door de uitspraak van de rechter vrijdag dus ook allemaal terecht gebleken, aldus Grapperhaus. Het merendeel van de boetes, 30.000 stuks, moet nog door het OM worden beoordeeld.

Tegen de uitspraak van het hof is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.