Politie onderzoekt of Baudet coronaregels overtrad op Urk

De politie onderzoekt op verzoek van het Openbaar Ministerie of partijleider Thierry Baudet de coronaregels heeft overtreden tijdens zijn bezoek aan Urk eerder deze week. Tijdens dat bezoek van de voorman van Forum voor Democratie (FVD) stonden heel veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes waren bezet.

Volgens een woordvoerster van het OM leek het in Harderwijk en Veenendaal, waar Baudet ook op bezoek kwam, veel beter te gaan. Maar beelden van het bezoek aan Urk lijken te laten zien dat daar mogelijk strafbare dingen zijn gebeurd, zegt zij. Onder meer uit onderzoek van die beelden moet blijken wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk was. Het is nog niet bekend hoelang het onderzoek gaat duren.