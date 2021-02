België houdt vaccins AstraZeneca tot twee weken vast

België besloot eerder juist vaccins zo snel mogelijk te verspreiden en te gebruiken. Omdat AstraZeneca de afgelopen weken tegenslag na tegenslag meldde, en volgens de Europese Commissie bovendien niet helder is over de planning en de manier waarop het bedrijf die denkt waar te maken, is België daarvan teruggekomen. ‘We hebben een zekere voorzichtigheid ingebouwd”, zegt projectleider van de vaccinatiecampagne Dirk Ramaekers op de Belgische nieuwszender Radio 1.

De landen van de Europese Unie hebben pas een vijfde van de ontvangen vaccins van AstraZeneca toegediend, schreef de Britse krant The Guardian donderdag. De krant legt een verband met het slechte imago van het vaccin, waarover zelfs de Franse president Macron aanvankelijk twijfel zaaide. Het leek eerst minder goed te werken dan andere goedgekeurde vaccins. Sommige landen gebruiken het niet bij ouderen, omdat niet zou zijn bewezen dat zij er baat bij hebben. Inmiddels lijkt het echter uitstekend te voldoen.