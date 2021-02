Fastned gaat meer laadstations bouwen met geld beleggers

Fastned heeft in totaal circa 1,9 miljoen nieuwe certificaten van aandelen in de markt gezet. Beleggers moesten 80 euro voor de stukken neertellen.

Topman Michiel Langezaal van de onderneming is verheugd over de volgens hem succesvolle kapitaalverhoging, omdat Fastned de eigen uitbreidingsplannen daarmee aanzienlijk kan versnellen. ‘Het stelt ons in staat om meer en grotere snellaadstations te bouwen in verschillende landen”, geeft hij aan.

Fastned heeft al 133 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Onlangs won het bedrijf ook een aanbesteding om snellaadstations langs Franse snelwegen te gaan exploiteren.