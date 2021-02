Nieuwe James Bond week eerder in Nederland te zien

De nieuwe James Bond-film No Time To Die is een week eerder dan verwacht te zien in de Nederlandse bioscopen. De première staat nu gepland voor 30 september, bevestigt een woordvoerder van Universal Pictures na berichtgeving van Deadline.

Eerder werd bekend dat de film vanaf 8 oktober op het witte doek te zien zal zijn maar net als voorgangers Spectre en Skyfall beleeft ook No Time To Die nu zijn release een week eerder in internationale zalen dan in Amerika. Daar komt de film nog steeds in oktober uit.

No Time To Die zou eigenlijk vorig jaar april al te zien zijn in de bioscoop maar de release werd vanwege de coronapandemie meerdere keren uitgesteld. Begin dit jaar werd de film opgeschoven van april naar oktober.

Daniel Craig vertolkt in No Time To Die voor de laatste keer de rol van de geliefde geheim agent. In de film lijkt 007 zijn turbulente leven achter zich te hebben gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter zijn hulp vraagt bij het bevrijden van een ontvoerde wetenschapper.