Damrak zet zich schrap na koersval Wall Street en Azië

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren 2 procent lager te beginnen aan de laatste dag van een grillige beursweek. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met flinke verliezen openen. In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei vrijdag 4 procent lager onder aanvoering van de Japanse techbedrijven.

Op het Damrak kwam IMCD nog met jaarcijfers. De chemicaliëndistributeur zag de omzet in 2020 met 3 procent stijgen tot 2,77 miljard euro. De winst per aandeel nam met 9 procent toe. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten met een goed einde van het jaar. Voor het lopende jaar geeft het bedrijf vanwege de onzekerheden rond de coronapandemie geen concrete verwachting af.

GrandVision

GrandVision bracht de definitieve jaarcijfers naar buiten. De eigenaar van optiekketens Pearle en Eye Wish leed in het coronajaar 2020 een nettoverlies van 45 miljoen euro. In 2019 boekte het concern nog een winst van 195 miljoen euro. GrandVision zag wel een sterk herstel in de tweede jaarhelft. Het bedrijf blijft daarnaast achter de overname door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica staan. Het Financieele Dagblad meldde eerder deze week dat de overname wankelt.

In de strijd tegen het coronavirus dreigt Frankrijk meer regio’s, waaronder Parijs, weer op slot te doen na een forse stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Volgens de Franse premier Castex is de situatie de laatste dagen zodanig verslechterd dat in twintig gebieden extra maatregelen nodig kunnen worden. Met meer dan 30.000 gevallen in een etmaal is het land weer terug bij de stand van medio november, ondanks alle coronamaatregelen.

AEX

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index daalde een fractie tot 664,48 punten, terwijl de MidKap 0,6 procent wist te winnen op 991,61 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. Wall Street ging hard omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent in het rood op 31.402 punten. De brede S&P 500 zakte 2,5 procent en techbeurs Nasdaq kelderde 3,5 procent.

De euro was 1,2150 dollar waard, tegenover 1,2228 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 62,69 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent minder, op 66 dollar per vat.