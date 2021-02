Rutte passeert Drees in race om recordtijd in Torentje

Mocht Mark Rutte na de verkiezingen opnieuw minister-president worden, dan is de kans dat hij de langstzittende naoorlogse premier van Nederland wordt groter dan ooit. Komend weekend haalt hij al PvdA-icoon Willem Drees in, die tot dusver op plek twee stond. En als het kabinet-Rutte IV er komt, heeft de eerste premier van VVD-huize vanaf de verkiezingsdag, op 17 maart, nog precies 502 dagen te gaan voor hij recordhouder Ruud Lubbers (CDA) passeert.

Rutte is sinds 14 oktober 2010 premier. Drees was premier van 7 augustus 1948 tot 22 december 1958: in totaal 3789 dagen. Zaterdag 27 februari zit ook Rutte precies zoveel dagen in het Torentje.

Vadertje Drees, zoals de PvdA’er liefkozend werd genoemd, was eerste minister van in totaal vier kabinetten. Drees (1886-1988) leidde Nederland door de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Onder zijn bewind werd een aantal bekende sociale zekerheidswetten zoals de Werkloosheidswet en de Algemene Ouderdomswet ingevoerd.

Lubbers

CDA’er Ruud Lubbers verbrak Drees’ record een paar decennia later. Lubbers was in totaal 4309 dagen premier, van 1982 tot 1994. Hij voerde drie regeringsploegen aan, twee met de VVD en één met de PvdA.

Lubbers (1939-2018) werd premier midden in de economische recessie van begin jaren tachtig. Om de crisis weerstand te bieden hervormde hij het stelsel van sociale zekerheid en zette daarmee de neoliberale fase van het overheidsbeleid in gang. Die politieke stroming - een kleine overheid en zoveel mogelijk individuele vrijheden, met een grote rol voor de vrije markt - is nog altijd dominant in Nederland. De laatste jaren komt er steeds meer kritiek op het neoliberalisme, zelfs de VVD pleit tegenwoordig voor een sterkere overheid.

Langstzittende premier

Lubbers is naast de langstzittende premier met zijn 43 jaar ook de jongste minister-president, een record dat hem voorlopig niet wordt ontnomen. Ook Rutte werd op 43-jarige leeftijd premier, maar hij was toen welgeteld 61 dagen ouder dan Lubbers was op zijn eerste dag.

Alle premiers die na 2000 het land bestuurden staan in de top vijf. Ruttes voorganger Jan Peter Balkenende (CDA) staat op de vierde plek, met in totaal 3006 dagen in functie. Zijn voorganger Wim Kok (PvdA-premier van 1994 tot 2002) hield het 2891 dagen vol: goed voor de vijfde plek.