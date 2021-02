‘Een derde ouderen gaat per brief stemmen’

Van de kiezers van 70 jaar en ouder is 30 procent van plan per brief te gaan stemmen. Dat meldt ouderenbond ANBO op basis van een eigen peiling. De organisatie noemt dat ‘voor een hele nieuwe optie best veel”. Van de 70-plussers denkt 11 procent erover om een of twee dagen eerder naar het stembureau te gaan.

Om het stemmen ‘coronaproof’ te laten verlopen heeft het kabinet bepaald dat mensen vanaf 70 jaar per brief mogen stemmen. Ook kan op veel plaatsen al op 15 en 16 maart worden gestemd en mogen kiezers deze keer drie stemmen bij volmacht uitbrengen in plaats van twee.

Aan de enquête van de ANBO deden 6000 mensen van 65 jaar en ouder mee. De bond wilde weten hoe corona het stemgedrag van senioren beïnvloedt. De informatie over het briefstemmen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen valt deze vrijdag bij de eerste 70-plussers op de mat.

Blij

De ouderenorganisatie is blij dat best veel senioren gebruik gaan maken van het briefstemmen, maar maakt zich ook zorgen over mogelijk ongeldige stemmen. Als je het formulier niet juist invult, kan je stem ongeldig zijn, waarschuwt de ANBO. Ze adviseert de briefstemmers er goed voor te gaan zitten en zo mogelijk een ander te laten meekijken. Ook moet de brief op tijd op de post.

Van de mensen van 65 tot 70 jaar gaat 60 procent gewoon naar het stembureau op de verkiezingsdag. Bij de mensen boven 70 jaar ligt dat rond 46 procent. Bijna niemand gaat een andere persoon machtigen.