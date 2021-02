Biden lijdt politieke nederlaag in Senaat met minimumlonen

De Amerikaanse president Joe Biden is er niet in geslaagd om de minimumlonen in de Verenigde Staten te verhogen als onderdeel van het nieuwe pakket met economische steunmaatregelen tegen de coronacrisis. De Senaat bepaalde dat Bidens plan in strijd is met de regels van het hogerhuis, maakte de Republikeinse senator Lindsey Graham donderdagavond (plaatselijke tijd) bekend.

Biden wilde dat het minimumloon in de VS landelijk omhoog zou gaan naar 15 dollar (12,30 euro) per uur. Het huidige federale minimumloon ligt sinds 2009 op 7,25 dollar per uur maar is in sommige staten 15 dollar.

Woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki heeft laten weten dat Biden teleurgesteld was in het oordeel van de Senaat. ‘Niemand in dit land zou fulltime moeten werken en in armoede moeten leven”, aldus Psaki.

Biden drong er bij de Senaat en het Huis van Afgevaardigden op aan het voorgestelde pakket met coronasteunmaatregelen ter waarde van 1900 miljard dollar (ongeveer 1560 miljard euro) snel goed te keuren. Onderdeel van het plan is een steuncheque van 1400 dollar voor bijna alle Amerikanen.