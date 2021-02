Hof doet uitspraak in hoger beroep Posbankmoord

Het gerechtshof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de zaak rond de Posbankmoord. Het OM heeft in hoger beroep een celstraf van twintig jaar geëist tegen verdachte Souris R. (47) uit Veghel. De uitspraak is te volgen via een livestream van het hof.

Huisschilder Alex Wiegmink (44) werd januari 2003 na een rondje hardlopen doodgeschoten op de parkeerplaats van de Posbank bij Rheden. Zijn verkoolde lichaam is teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. Volgens het OM is hij doodgeschoten omdat de schutters zijn auto wilden stelen om die te kunnen gebruiken bij een roofoverval.

R. werd in maart 2018 samen met medeverdachte Frank S. (60) uit Boekel al door het hof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel. R. ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die bepaalde dat de zaak opnieuw moest, waarbij het Haagse hof dient te beoordelen hoe betrouwbaar de verklaring van R. is geweest.

R. heeft volgens zijn advocaat onder grote psychische druk tijdens een ongeoorloofd undercovertraject van de politie een bekentenis afgelegd. Undercoveragenten deden zich voor als drugshandelaren. Ze beloofden hem een drugsdeal die alleen door kon gaan als hij de moord zou bekennen.

Deze zogeheten Mr. Big-methode verhoogt volgens deskundigen het risico op een valse bekentenis. R. zei vorige maand, tijdens de behandeling van het hoger beroep, nooit op de Posbank te zijn geweest. ‘Het verhaal dat ik heb verteld aan de undercoveragenten heb ik verzonnen. Ik deed het puur voor het geld.’ Volgens het OM kan R. ook zonder bekentenis worden veroordeeld omdat er meer bewijsmateriaal ligt, waaronder de bekentenis van S. en DNA-sporen van R. op een muts die bij de uitgebrande auto is gevonden.

De kans bestaat dat dit proces ook nu nog niet voorbij is. De mogelijkheid bestaat dat de zaak opnieuw zal worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Nabestaanden van Wiegmink snakken echter naar een einde van de strafzaak.