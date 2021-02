Hof oordeelt over inmiddels in spoedwet gerepareerde avondklok

Het hof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. Ongeacht de uitspraak, de avondklok blijft. Deze is inmiddels via een spoedwet in het parlement geregeld. Maar voor de mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de avondklok, kan deze uitspraak wel gevolgen hebben. Mogelijk was hun boete dus onterecht en moet deze ongedaan worden. Ook voor het draagvlak van het coronabeleid van de overheid kan de uitspraak van belang zijn.

De situatie rond de avondklok - in verband met de coronacrisis ingevoerd tussen 21.00 uur en 4.30 uur - was vorige week ronduit chaotisch te noemen. Dinsdag gaf de rechtbank in Den Haag actiegroep Viruswaarheid gelijk in een door hen aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over de rechtmatigheid van de avondklok. Volgens de voorzieningenrechter is de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht ‘zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. De avondklok maakt ‘een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”, aldus de rechter, en gaf daarmee Viruswaarheid gelijk in het kort geding.

De Staat tekende meteen hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof vorige week direct dezelfde dag, kort voor 21.00 uur na een zeer rommelig verlopen zitting, inclusief een afgewezen wrakingsverzoek. De avondklok was daarmee in elk geval tot de uitspraak in hoger beroep ‘gered’.

De behandeling van het hoger beroep, afgelopen vrijdag, verliep een stuk rustiger. Tot het moment waarop de voorzitter van het hof liet weten dat de uitspraak een week later zou komen. Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, noemde dat ‘een vreemde gang van zaken”. ‘Eerder deze week was er ontzettende haast, nu moeten we een week wachten.’ De voorzitter van het hof gaf aan ‘grondig’ over de kwestie te moeten nadenken.

Sinds de uitspraak van de rechter zijn de boetes voor overtredingen van de avondklok opgeschort, liet het Openbaar Ministerie weten. ‘Het OM wacht het oordeel van de hoger beroep-rechter af en zal dan bezien of en welke consequenties dat heeft.’ Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 33.000 boetes uitgedeeld.