Armeense premier beschuldigt leger van couppoging

De Armeense premier Nikol Pasjinian, die in zijn land zwaar onder vuur ligt vanwege zijn handelen in de oorlog met buurland Azerbeidzjan vorig jaar, heeft het leger ervan beschuldigd een staatsgreep tegen hem te beramen. Pasjinian wil vooralsnog van geen opstappen weten.

In Armenië is al geruime tijd verdeeldheid over de manier waarop de regering is omgegaan met de oorlog om de exclave Nagorno-Karabach, die voor Armenië met gebiedsverlies afliep. Donderdag demonstreerden duizenden Armenen in de hoofdstad Jerevan.

Onder de Armenen die willen dat Pasjinian opstapt, zijn ook de hoogste militairen van het land. Een oproep van de legerstaf aan de regering om op te stappen, veroorzaakte een golf van verontwaardiging in het land, wat er mede toe leidde dat 20.000 aanhangers van premier Pasjinian de straat op gingen. De militairen stelden donderdag dat Pasjinian en zijn regering ‘niet in staat zijn om adequate besluiten te nemen”.

Zo’n 10.000 oppositieaanhangers verzamelden zich iets verderop en zijn begonnen een tentenkamp op te zetten en barricades op te werpen buiten het parlementsgebouw. Volgens het Franse persagentschap AFP waren er donderdag geen tekenen op straat te zien van een ophanden zijnde militaire staatsgreep of een andere actie van het leger tegen de regering.

‘Ik beveel alle generaals, officieren en soldaten: doe je werk en bescherm de grenzen en de territoriale integriteit van het land”, sprak Pasjinian tijdens de demonstratie tot de militairen. ‘Het leger moet het volk en de verkozen autoriteiten gehoorzamen.’

Ook het Armeense ministerie van Defensie stelde in een verklaring dat alle ‘pogingen om het leger te betrekken in politieke processen onacceptabel zijn”. Pasjinian zei dat hij bereid is om met de oppositie om de tafel te gaan zitten, maar dreigde tegelijkertijd al zijn tegenstanders te laten arresteren als die ‘verder gaan dan politieke verklaringen”.