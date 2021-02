Noodkreet evenementenorganisatoren: uitstel steun kost ons de kop

Als het nog vier maanden duurt voor ze hun in december beloofde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid krijgen, kost het ze de kop. Die noodkreet laat een groep ondernemers uit de evenementenbranche horen in een brief aan alle leden van de Tweede Kamer. Ze vinden dat die de minister ter verantwoording moeten roepen nu deze week de aankondiging kwam dat de betaling van die ruimere vergoeding uitgesteld wordt.

‘Wij hebben dat geld heel hard nodig”, legt ondernemer Pieter Geest uit die als woordvoerder optreedt voor de ondernemers uit heel Nederland. ‘De rekeningen bij ons lopen ook door en we moeten nu weer uitstel vragen.’ Volgens Geest is het niet de eerste keer dat de overheid laat is met betalen. ‘We wachten nog altijd op geld uit de zomer. In november zou worden vastgesteld of onze aanvraag klopte en zouden we de resterende 20 procent krijgen, dat is ook nog niet gebeurd.’

De ondernemers in de evenementenbranche, waaronder bijvoorbeeld geluidstechnici, verhuurders van marktkramen en impressario’s vallen doen hun noodkreet kort nadat de horeca donderdag een kort geding aankondigde over hetzelfde uitstel. ‘De horeca krijgt veel aandacht”, weet Geest. ‘Maar er zijn veel meer bedrijven die op hun steun zitten te wachten.’ Als die niet snel komt, leidt dat volgens de evenementenorganisatoren tot moeilijke situaties als ‘faillissementen, extra incassokosten en andere problemen”.

Een rechtszaak aanspannen, heeft weinig zin, denken de ondernemers achter de noodkreet. ‘Dit is een politiek probleem en de Tweede Kamer moet de minister ter verantwoording roepen.’