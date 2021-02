‘Metaalmoeheid mogelijk oorzaak straalmotorincident Meerssen’

Mogelijk was metaalmoeheid de oorzaak van het incident met een straalmotor van een Boeing 747-400 afgelopen zaterdag in Meerssen. Dat zei Benno Baksteen, deskundige op het gebied van de nationale luchtvaart. Hij zei dat tijdens een onlinevergadering donderdagavond, waarin inwoners van Meerssen informatie kregen over het vliegincident.

Een vrachtvliegtuig verloor zaterdagmiddag zo’n tweehonderd metalen onderdelen uit de linkermotor. Die kletterden neer op daken, auto’s en in tuinen van mensen in Meersen, waarbij twee mensen licht gewond raakten. Dat gebeurde vlak nadat het vliegtuig was opgestegen van Maastricht Aachen AirPort. Het vliegtuig maakte een uur later een noodlanding in Luik, na eerst kerosine geloosd te hebben om gewicht te verliezen.

Tijdens een eerste inspectie afgelopen zondag bleek dat de voorkant van de motor niet beschadigd was. Dat sluit een aanvaring met een vogel of een drone waarschijnlijk uit, bleek tijdens de informatiesessie. De achterkant van de motor was wel beschadigd, en dat kan volgens Baksteen wijzen op een haarscheurtje of metaalmoeheid. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft de defecte motor van het toestel in beslag genomen voor onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn volgens Baksteen mogelijk pas over ongeveer een jaar bekend. Het toestel heeft donderdagochtend met een nieuwe motor vanaf het vliegveld in Luik zijn reis voortgezet.

Volgens de luchtverkeersleider die dienst had toen het ongeluk gebeurde verliep het opstijgen vanaf de landingsbaan vlekkeloos. Maar vlak daarna zag hij op 300 meter hoogte een korte steekvlam uit de motor komen, waarop de piloot werd gewaarschuwd. Die klom naar 3 kilometer hoogte om rondjes vliegend boven de Ardennen kerosine te kunnen lozen.

Volgens Baksteen gaat het om een toestel uit 1991, en ook de motor heeft waarschijnlijk die leeftijd. Tot 2006 was het een passagiersvliegtuig, daarna werd het omgebouwd tot vrachtvliegtuig. Volgens Baksteen zijn er strenge controles op het onderhoud. Zo worden dit soort vliegtuigen om de zes jaar uit elkaar genomen en weer in elkaar gezet. Ongelukken zoals zaterdag boven Meerssen zijn volgens Baksteen zeer zeldzaam.

De provincie Limburg heeft een meldpunt geopend waar getroffen inwoners met vragen vanaf vrijdag terecht kunnen, ook over verzekeringskwesties.