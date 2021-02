Kamer wil de pil terug in het basispakket

De Tweede Kamer wil dat de pil en andere anticonceptiemiddelen weer in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen. Een meerderheid steunde donderdag een motie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken die het kabinet oproept dit te regelen. Het gaat om een breed scala aan voorbehoedsmiddelen die via de huisarts zijn te krijgen, maar niet om condooms.

De voorstanders vinden dat iedere vrouw toegang moet hebben tot optimale anticonceptie en dat dit niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie van vrouwen. Kuiken is ontzettend blij met de steun. ‘Anticonceptie is geen luxe maar een noodzaak. Geniet ervan, maar ook veilig en beschermd.’

De anticonceptiepil werd in 2011 uit de basisverzekering gehaald, omdat er geen medische noodzaak voor zou bestaan. Meisjes onder de 18 jaar krijgen de pil nog wel vergoed uit de basisverzekering. Tussen de 18 en 21 jaar is dat ook zo, maar gaan kosten van het eigen risico af. Vanaf 21 jaar moeten vrouwen zelf betalen of zich aanvullend verzekeren.

Eerder was de Kamer nog tegen de terugkeer van de pil in het basispakket. Verschillende belangenclubs zoals Rutgers en abortusartsen pleitten toen voor, vooral om het aantal abortussen tegen te gaan. Vorig jaar voerden belangenclubs nog actie om gratis anticonceptie af te dwingen voor iedereen. Tienduizenden mensen ondertekenden een petitie hiervoor, maar ook toen haalde een PvdA-motie het niet in de Kamer. De coalitiepartijen, PVV en SGP stemden tegen.