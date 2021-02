Rutte tegenover Wilders en Hoekstra in slotdebat van NOS

In het slotdebat, aan de vooravond van de laatste dag van de verkiezingen, staat Mark Rutte, lijsttrekker van de grootste partij VVD, tegenover oppositieleider Geert Wilders en tegenover CDA-voorman Wopke Hoekstra. Wilders staat ook tegenover D66-leider Sigrid Kaag in de één-op-ééndebatten die de NOS op 16 maart organiseert.

De debatten zijn deze campagne een extra belangrijk moment voor de lijsttrekkers, omdat ze niet in zaaltjes bijeenkomsten kunnen organiseren, en nauwelijks echt de straat op kunnen om campagne te voeren door corona. Aan het NOS-debat doen de acht grootste partijen mee, op basis van hun huidige zetelaantal in de Tweede Kamer en hoe ze er ongeveer gemiddeld voor staan in de peilingen. Het gaat om VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie.

De kleinere partijen, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, SGP, DENK, Splinter en de Lijst Henk Krol gaan eerder die avond in debat. Daarbij is ook JA21 aanwezig, een nieuwe partij die volgens de gemiddelde peilingen kans maakt op een zetel.

Het debat wordt na het achtuurjournaal uitgezonden vanuit het gebouw van de Tweede Kamer en wordt gepresenteerd door Rob Trip.